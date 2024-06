Minisforum Venus UM790 Pro: Mini PC con Ryzen 9 in SCONTO

Minisforum Venus UM790 Pro è un Mini PC potente e compatto, pronto per supportare al meglio le operazioni della produttività quotidiana, anche le più pesanti. Oggi lo trovi in sconto su Amazon: è l’occasione giusta per metterlo sulla scrivania (o per montarlo dietro al monitor con un supporto VESA).

Minisforum Venus UM790 Pro

Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, direttamente dalla scheda del prodotto, per capire quali siano i suoi punti di forza.

Processore AMD Ryzen 9 7940HS con frequenza fino a 5,20 GHz;

chip grafico integrato AMD Radeon 780M;

slot per RAM DDR5 fino a 64 GB e per SSD PCIe 4.0;

Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless;

quattro USB 3.2 Type-A, due USB 4 Type-C, Ethernet, due uscite HDMI e jack audio.

L’output video supportato consente il collegamento di quattro monitor in contemporanea con risoluzione massima 4K. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Nella configurazione appena descritta, grazie allo sconto applicato in automatico, il Mini PC di Minisforum (modello Venus UM790 Pro) può essere acquistato oggi al prezzo finale di 499 euro. Se invece preferisci la versione con RAM e SSD già inclusi, puoi scegliere tra queste: 32 GB e 512 GB a 639 euro, 32 GB e 1 TB a 689 euro, 64 GB e 1 TB a 789 euro.

È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro pochi giorni se effettui subito l’ordine. Potrai così mettere sulla scrivania un computer potente e completo di tutto, con un forte risparmio.