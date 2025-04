1 Mini PC, 3 modalità: ACEMAGICIAN S3A al MINIMO STORICO

ACEMAGICIAN S3A al suo prezzo minimo storico è il miglior affare di oggi tra per la categoria Mini PC su Amazon. Potente e versatile, lo puoi acquistare con uno sconto record di 140 euro, da ottenere semplicemente attivando un coupon. Tra i punti di forza segnaliamo il sistema operativo Windows 11 Pro (preinstallato e con licenza ufficiale) e le tre modalità di funzionamento selezionabili attraverso la ghiera che circonda il pulsante di accensione (Eco, Auto e Performance).

ACEMAGICIAN S3A: le specifiche del Mini PC

Il comparto hardware è di fascia alta, pensato per erogare una potenza di calcolo sufficiente anche per gestire il gaming. Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: processore AMD Ryzen 9 6900HX con chip grafico AMD Radeon 680M, 16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), SSD NVMe da 512 GB (espandibile fino a 4 TB), connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, sei porte USB 3.0 Type-A, una USB-C (anche output video), uscite HDMI 2.0 e DispayPort per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Per sbloccare lo sconto di 140 euro e acquistare ACEMAGICIAN S3A al suo prezzo minimo storico non devi far altro che attivare il coupon che trovi sull’e-commerce. In questo modo lo potrai mettere sulla tua scrivania a soli 399 euro, sfoggiando così il suo design unico e originale.

La spedizione è gestita da Amazon e se lo compri ora arriverà da te già domani con la consegna gratis. Il voto medio assegnato dai clienti in centinaia di recensioni è molto alto: 4,5 stelle su 5.