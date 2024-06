iMac 2023 con M3 (CPU e GPU 8-core con 256GB SSD) al MINIMO STORICO Amazon

Amazon ti offre una grande occasione. L’iMac 2023 con chip M3, CPU e GPU 8-core e SSD da 256GB, è in offerta al minimo storico assoluto di soli 1199 euro invece di 1629. Una straordinaria opportunità pagabile anche a rate a tasso zero scegliendo Cofidis al momento del checkout. Non preoccuparti per la consegna lunga perché, finché puoi acquistarlo, vuol dire che le scorte saranno ripristinate in fretta e potrai riceverlo prima di quanto indicato.

iMac 2023 con M3: elegante e potentissimo

iMac 2023 è un desktop all-in-one capace di garantire prestazioni elevate senza rinunciare al design, con una scocca ultrasottile e colorata. Il chipset M3 incluso in questa edizione è dotato di una CPU a 8-core e di una GPU a 8-core perfetto per eseguire qualsiasi tipo di attività, che si tratti di studio, lavoro o intrattenimento.

Il display Retina 4,5K da 24 pollici offre una luminosità di 500 nit e supporta un miliardo di colori ed è accompagnato da una videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni di qualità professionale per le tue videochiamate. Il sistema a sei altoparlanti garantisce un audio spaziale per la visione dei tuoi contenuti preferiti.

Compatibile con tante applicazioni, tra cui Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom, è in grado di eseguire molte app per iPhone e iPad direttamente sullo schermo: se hai altri dispositivi Apple puoi sfruttare funzioni come il copia e incolla tra iPhone e Mac, rispondere alle chiamate FaceTime o inviare messaggi di testo dal tuo Mac.

All’interno della confezione, oltre all’iMac, troverai anche Magic Keyboard e un Magic Mouse, entrambi in tinta. La connettività offre due porte Thunderbolt / USB 4, un jack per cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Approfitta di questo maxi sconto Amazon e acquistalo a soli 1199 euro invece di 1629, anche a rate.