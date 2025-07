Intel Core e W11 Pro per il Mini PC: NiPoGi CK10 in doppio sconto

NiPoGi CK10 ha tutto ciò che serve per lavorare, studiare, navigare e per l’intrattenimento: attiva il coupon Amazon sul Mini PC e sblocca il doppio sconto che ti consente di metterlo sulla tua scrivania a un prezzo davvero stracciato. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta. È l’ideale sia per la casa che per l’ufficio e lo puoi portare ovunque per trasformare qualsiasi monitor o TV in una postazione desktop.

Mini PC in offerta: l’occasione NiPoGi CK10

Partiamo dal sistema operativo: c’è Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti, rimandando alla descrizione completa per altre informazioni.

Processore Intel Core i5-12450Hc con GPU Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

unità SSD NVMe da 512 GB (espansibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.0 Type-A, una USB-C e jack audio;

due uscite video HDMI e una VGA per tre monitor fino a 4K.

Devi solo attivare il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce per sbloccare il doppio scontoper e acquistare NiPoGi CK10 al prezzo di soli 329 euro. Nella confezione del Mini PC sono inclusi l’adattatore di alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo e il manuale utente.

La spedizione è a carico di Amazon. L’e-commerce assicura la disponibilità immediata dell’articolo e la sua consegna gratis a domicilio già entro domani se lo ordini subito. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,4 stelle su 5.