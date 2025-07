16 GB di RAM, SSD da 500 GB, Wi-Fi 6: SUPER PROMO sul Mini PC

Il Mini PC Soayan N2 è un computer desktop compatto che, per le sue prestazioni, si presenta adatto per supportarti per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Dotato di processore Intel, 16GB di RAM DDR4 e una SSD da 500 GB oggi può essere tuo al prezzo incredibile di soli 124,95 euro.

Sì, perché le dimensioni compatte possono trarti in inganno, e anche il prezzo estremamente conveniente. Tuttavia, parliamo davvero di un computer desktop a cui non manca niente, come il supporto al WiFi 6, il Bluetooth 5.2, ben 4 porte USB 3.2 e persino la possibilità di collegare due monitor 4K insieme grazie alle altrettante porte HDMI. Puoi tenerlo sulla scrivania o fissarlo dietro al monitor grazie al supporto VESA.

Pronto all’uso non appena lo tiri fuori dalla scatola, include il sistema operativo Windows 11. Per il resto, troverai anche una porta Gigabit Ethernet, una porta audio da 3,5 mm e la porta di alimentazione. Tutto per dimensioni complessive di 11,5 x 11,5 x 4 cm e un peso netto di soli 293 grammi.

Con ventola di raffreddamento integrata, oggi lo trovi in offerta a 124,95 euro invece di 147,59: rapporto qualità-prezzo super per un mini computer completo e aggiornato, da usare per lo smart working, lo studio e anche per creare un potente media center.