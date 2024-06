PC All-in-One HP con touchscreen: Ryzen5, 16GB RAM e SSD 512B al minimo storico (-22%)

Stai cercando una soluzione per avere subito una postazione da studio o lavoro veloce, elegante e dal prezzo conveniente? Questo fantastico PC all-in-one del marchio HP è in sconto su Amazon al minimo storico di 599 euro invece di 771,05 (il prezzo mediano al quale viene solitamente venduto). Inoltre, scegliendo Cofidis al checkout potrai pagarlo in comode rate a tasso zero.

PC HP All-in-One: la scheda tecnica

Questo elegante PC è dotato di un display touchscreen Full HD (FHD) da 23,8 pollici, con una risoluzione di 1920 x 1080, antiriflesso e tecnologia IPS, per una qualità visiva superiore e un ampio angolo di visione grazie ai microbordi sui tre lati.

Il sistema è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 7520U, con una velocità massima di boost fino a 4,3 GHz, 4 core e 8 thread, questo PC garantisce prestazioni elevate per tutte le tue esige, accompagnato da 16GB di memoria RAM e un SSD da 512GB che assicura tempi di avvio rapidi e ampio spazio.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, già pronto all’uso con tutto quello che ti serve per iniziare. All’interno della confezione troverai ovviamente anche un mouse e una tastiera, che rispecchiano entrambi il design elegante del monitor.

Non farti scappare l’occasione e acquistalo adesso al minimo storico di 599 euro: puoi pagarlo anche a rate se scegli Cofidis al checkout.