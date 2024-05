Samsung Galaxy Z Fold6 potrebbe arrivare in versione Slim

A luglio prossimo, Samsung terrà un nuovo evento Unpacked in occasione del quale dovrebbe essere annunciato il Samsung Galaxy Z Fold6. Stando a quelle che sono le più recenti voci di corridoio, però, l’azienda avrebbe in programma anche il lancio di una versione “Slim” del dispositivo, più sottile e dotata di un display di dimensioni maggiori.

Samsung Galaxy Z Fold6: attesa anche la versione “Slim”

A riferire la novità è stato, nelle scorse ore, l’analista Ross Young della DSCC (Display Supply Chain Consultants), solitamente ritenuto una fonte piuttosto attendibile, dichiarando di “aver sentito parlare” di questa ulteriore versione del pieghevole di Samsung senza comunque essere certo se si trattasse di una terza versione, cosa altamente improbabile, o sempre di quella di cui si è già discusso in precedenza etichettandola però come “Ultra”.

Per quel che concerne le specifiche tecniche, questa speciale versione del Samsung Galaxy Z Fold6 sarà più sottile di quella classica, in quanto non sarà dotato del digitalizzatore che consente di fare uso della S Pen. Considerando tale mancanza, il colosso sudcoreano potrebbe commercializzare il dispositivo come un’alternativa più economica della variante standard.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato, l’analista sostiene che le spedizioni dei pannelli per il Samsung Galaxy Z Fold6 in versione “Slim” inizieranno nel corso del quarto trimestre del 2024.

È pertanto altamente probabile che il dispositivo non verrà lanciato insieme alla versione “classica” e al Galaxy Z Flip 6 il prossimo luglio, ma all’inizio del prossimo anno, probabilmente in concomitanza con l’annuncio della nuova gamma Galaxy S25.