Samsung Galaxy Z Fold6: piega del display meno evidente

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, il Samsung Galaxy Z Fold6, il successore del Galaxy Z Fold5 attualmente in carica a cui la sudcoreana dovrebbe togliere i veli nel corso dell’evento Unpacked atteso per questo luglio, presenterà una piega del display molto meno evidente.

Samsung Galaxy Z Fold6: piegatura dello schermo meno evidente

Sin dal principio, per gli smartphone pieghevoli la piega dello schermo ha rappresentato un ostacolo di non poco conto per il perfezionamento della tecnologia. Oggigiorno alcuni produttori riescono a gestire meglio la cosa, altri meno. Ad esempio, OnePlus e Oppo sono riusciti a costruire device con pieghe del display appena percettibili, come nel caso di OnePlus Open e Oppo Find N3 Flip.

Tornando a Samsung, il Galaxy Z Fold 5 ha una piega del display indiscutibilmente migliore rispetto al primo modello di Galaxy Fold che è stato lanciato nel 2019, ma non con un margine drastico, risultando ancora particolarmente evidente. Come anticipato, però, pare che con il Samsung Galaxy Z Fold 6 saranno fatti dei passi in avanti su tale fronte.

Il leaker Ice Universe, che si è rivelato affidabile in svariate occasioni quando si è trattato di fornire anticipazioni relative agli smartphone del colosso sudcoreano, riferisce che la piega non verrà totalmente eliminata, ma certamente ridotta. In che modo, di preciso, ciò accadrà non è però dato saperlo. Secondo precedenti indiscrezioni, il progresso su questo fronte dovrebbe avvenire attraverso un nuovo Ultra Thin Glass (UTG), più sottile di quello adoperato finora, che verrà usato anche su Galaxy Z Flip6.