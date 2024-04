Samsung Galaxy Z Fold 6: le fotocamere potrebbero deludere

Chi sta attendendo con ansia il lancio del Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe restare particolarmente deluso dalle specifiche della fotocamera. Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, il prossimo pieghevole di Samsung disporrà del medesimo set di fotocamere anteriori e posteriori del dispositivo attualmente in carica, il Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galxy Z Fold 6: fotocamere come sul modello precedente

A renderlo noto è stato il leaker IceUniverse su X, solitamente abbastanza affidabile in fatto di indiscrezioni relative ai device Samsung, il quale ha per l’appunto affermato che le specifiche delle fotocamere del Samsung Galaxy Z Fold 6 non sono qualcosa per cui entusiasmarsi, almeno dal punto di vista hardware, visto che saranno le stesse del Galaxy Z Fold 5. Tuttavia Samsung potrebbe sfruttare funzioni e modifiche di natura software tramite cui ottenere comunque un comparto fotografico migliorato.

Attenendosi all’indiscrezione, dunque, il Samsung Galaxy Z Fold 6 arriverà con una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP 3x. La fotocamera anteriore sotto il display avrà una risoluzione di 4 MP, mentre si ipotizza che lo schermo di copertura possa permettere di avere una selfie camera da 10 MP.

Da tenere presente che in precedenza IceUniverse ha rivelato che il Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe avere una batteria da 4.400 mAh e il supporto alla ricarica cablata da 25 W, lo stesso del Galaxy Z Fold 5. Per quanto riguarda il processore, verrebbe fornito con l’ultimo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy SoC. Ulteriori indiscrezioni hanno poi suggerito che la scocca del dispositivo sarà in titanio.

Il lancio del nuovo pieghevole della sudcoreana dovrebbe avvenire quest’anno, in occasione del secondo evento Galaxy Unpacked, che si vocifera si svolgerà a inizio luglio, prima dell’inizio delle Olimpiadi di Parigi.