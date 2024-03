Samsung Z Fold 6 potrebbe avere la scocca in titanio

Il Samsung Galaxy Z Fold, lo smartphone pieghevole di prossima generazione di Samsung, potrebbe essere dotato di scocca in titanio, al pari del Galaxy S24 Ultra e sulla falsariga di quanto proposto ancor prima da Apple con i suoi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. A riportare questa indiscrezione è stato Revegnus, leaker che più volte ha fornito informazioni rivelatesi poi veritiere.

Samsung Galaxy Z Fold 6 con finitura in titanio

Il titanio potrebbe sicuramente rappresentare un upgrade significativo per il dispositivo, sia per quel che concerne la robustezza, in quanto maggiormente resistente agli urti e alle cadute accidentali rispetto all’alluminio, che per il design, conferendo un look distintivo e premium grazie al suo caratteristico aspetto metallico opaco.

Vi sono invece dubbi in merito all’uso del medesimo materiale per il Samsung Galaxy Z Flip 6, il pieghevole compatto che dovrebbe essere svelato unitamente al Galaxy Z Fold 6 durante l’evento “Unpacked” che si terrà probabilmente all’inizio del prossimo mese di luglio. Considerando, infatti, che la volontà del colosso sudcoreano sarebbe quella di rendere lo smartphone sempre più accessibile e considerando che l’adozione del titano dovrebbe comportare dei costi aggiuntivi, è molto più probabile che l’azienda opti per una scocca in alluminio.

Tornando al Samsung Galaxy Z Fold, per quel che concerne il resto delle specifiche, dovrebbe essere più leggero, sottile e un po’ più largo del modello attualmente in commercio. La maggiore estensione in larghezza determinerà un leggero aumento della diagonale del display esterno. Il processore adoperato dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 3, mentre il comparto fotografico dovrebbe poter contare su una configurazione 50 MP + 12 MP + 10 MP. La batteria dovrebbe essere da 4.600 mAh.