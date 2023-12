Notebook sotto l'albero: lo sconto su ASUS Vivobook Flip S14

Grazie allo sconto di 150 euro sul listino, oggi è possibile acquistare ASUS Vivobook Flip S14 a un prezzo davvero conveniente. È un notebook convertibile che fa del design e del comparto hardware integrato i suoi due principali punti di forza. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale. È perfetto anche per un regalo di Natale hi-tech.

L’offerta di Amazon sul notebook ASUS Vivobook Flip S14

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione: display touchscreen NanoEdge da 14 pollici con risoluzione 2K e protezione Gorilla Glass, processore Intel Core i5-1335U di tredicesima generazione, chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, webcam 1080p con microfono, altoparlanti, porte USB 3.2 Gen 2 e 2.0 Type-A, USB-C con Thunderbolt, uscita video HDMI 2.1, jack audio e autonomia elevata. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

C’è anche Antibacterial Guard, la tecnologia messa a punto dal produttore che tiene lontani i batteri grazie a uno speciale trattamento della superficie. Al prezzo finale di 749 euro, il notebook convertibile ASUS Vivobook Flip S14 è un ottimo affare. È adatto alla produttività, così da affiancare il professionista nel lavoro di tutti i giorni, ma anche allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero.

Lo sconto è proposto da Amazon, che si occupa direttamente di vendita e spedizione con la consegna gratuita a domicilio garantita in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, il portatile arriverà a casa già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto. È un regalo di Natale? Niente paura: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024 per l’eventuale restituzione a costo zero.

