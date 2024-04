ASUS Vivobook Flip S14 solo 699€ per un laptop di altissima qualità!

Tra la vasta gamma di notebook disponibili sul mercato, i 2 in 1 si distinguono per la loro versatilità e utilità, particolarmente adatti per l’utilizzo scolastico. Oggi, grazie a un’eccezionale offerta attiva su Amazon, potete acquistare l’ASUS Vivobook Flip S14 ad un prezzo esclusivo di soli 699 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità da non perdere per coloro che cercano un dispositivo versatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

ASUS Vivobook Flip S14: perfetto per lo studio

Il Vivobook Flip S14 si distingue per il suo design convertibile, che consente di utilizzarlo sia come un tradizionale laptop che come un tablet dalle dimensioni generose, grazie alla cerniera a 360 gradi. Il display touch da 14 pollici con risoluzione Full HD offre un’eccezionale qualità visiva, consentendo di godere di tutti i contenuti in streaming con dettagli nitidi. La tecnologia NanoEdge garantisce bordi sottili che contribuiscono a una maggiore immersione visiva e a un design compatto.

Sotto la scocca, il Vivobook Flip S14 è alimentato da un processore Intel Core i3 di 13ª generazione, abbinato a 8 GB di RAM, che garantiscono prestazioni di alta qualità e una gestione fluida delle applicazioni più esigenti. Inoltre, con 512GB di SSD, il laptop offre ampio spazio di archiviazione per qualsiasi tipo di file. La versatilità è una delle caratteristiche distintive del Vivobook Flip S14, che include una varietà di porte per la connettività, tra cui USB-C, USB-A, HDMI e un lettore di schede microSD, rendendolo uno strumento adatto ad ogni esigenza.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’ASUS Vivobook Flip S14 a soli 699 euro con lo sconto del 12% attivo su Amazon sul prezzo più basso recente. Un’offerta da cogliere al volo per chi cerca un dispositivo che unisce versatilità e qualità in modo eccellente. Inoltre con Cofidis potreste anche pagarlo in comode rate a tasso zero.