Il portatile ASUS Vivobook Go 15 al MINIMO STORICO

Perfetto per il lavoro, per lo studio e per il tempo libero, ASUS Vivobook Go 15 oggi è al suo prezzo minimo storico su Amazon, grazie a un’offerta a tempo dedicata. Approfittane prima che sia troppo tardi e metti sulla scrivania il notebook, proposto da uno dei brand leader del mercato PC.

Il forte sconto per il portatile ASUS Vivobook Go 15

Il sistema operativo è Windows 11 in modalità S con licenza ufficiale Microsoft. Ecco le specifiche tecniche integrate: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e cerniera lay-flat a 180 gradi, processore AMD Ryzen 3 7320U con GPU AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB 3.2 e 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, uscita video HDMI 1.4, jack audio e batteria con autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli a proposito del comparto hardware e del software, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Il portatile ASUS Vivobook Go 15, nella configurazione descritta qui sopra e nella colorazione Nero, è protagonista dell’offerta a tempo che lo porta al suo prezzo minimo storico di soli 449 euro. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo, per chi cerca un notebook completo e versatile, dal design ricercato.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita, con la consegna a domicilio assicurata già entro domani se effettui subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima che sia troppo tardi.