Notebook ASUS con Windows 11 e CPU Intel a 299€

Bello da vedere, ancor di più da utilizzare: ASUS Vivobook Go è la scelta giusta per chi cerca un notebook su cui poter contare per la produttività di base quotidiana, in ufficio così come a casa o in mobilità, soprattutto oggi che si trova in sconto di 100 euro su Amazon grazie a una promozione in corso. Lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 299 euro, concludendo così un vero affare. È adatto anche a studio, navigazione e intrattenimento multimediale.

Notebook, che affare: solo 299€ per questo ASUS

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e superficie antiriflesso, processore Intel Celeron N4020 con GOU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, uscita video HDMI, porte USB 3.2 Type-A e Type-C, jack audio e autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in modalità S, con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare ASUS Vivobook Go nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 299 euro, approfittando dello sconto di 100 euro sul listino proposto da Amazon. Il design è quello visibile nelle immagini qui allegate (la colorazione è Nero) e nella descrizione completa.

Va infine sottolineato che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata, offrendo inoltre la spedizione gratuita e la consegna a domicilio gratuita in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani il notebook sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni tua attività quotidiana, per il lavoro, lo studio e il tempo libero.

