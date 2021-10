ASUS VivoBook Pro 14/15 e 14X/16X arrivano in Italia

ASUS annuncia la disponibilità in Italia dei nuovi VivoBook Pro 14/15 e VivoBook Pro 14X/16X. Questi notebook, presentati durante l'evento virtuale “Create the Uncreated“ di inizio settembre, sono principalmente indicati per i creatori di contenuti, in quanto alcuni modelli hanno uno schermo OLED con certificazione PANTONE e gamma colore 100% DCI-P3. Tutti possono essere aggiornati a Windows 11.

ASUS VivoBook Pro 14/15

I modelli VivoBook Pro 14 e 15 disponibili in Italia sono tre: K3400, M3500 e K3500. Il VivoBook Pro 14 (K3400) ha uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione di 2880×1800 pixel e refresh rate di 90 Hz. La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i5-11300H, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di memoria GDDR6, tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C (Thunderbolt 4), uscita HDMI, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Il VivoBook Pro 15 (M3500) ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione di 1920×1080 pixel. La dotazione hardware comprende i processori AMD Ryzen 5 5600H e Ryzen 7 5800H, 8/16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6, tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C, uscita HDMI, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Il VivoBook Pro 15 (K3500) ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione di 1920×1080 pixel. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i5-11300H, 8/16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6, tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C (Thunderbolt 4), uscita HDMI, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

I prezzi delle configurazioni base sono 1.099 euro (VivoBook Pro 14) e 919,00 euro (VivoBook Pro 15).

ASUS VivoBook 14/16X

I modelli VivoBook 14X e 16X disponibili in Italia sono quattro: M7400, M7600, N7400 e N7600. I due VivoBook Pro 14X (M7400 e N7400) con schermo OLED da 14 pollici (2880×1800 pixel a 90 Hz) condividono tutte le specifiche, ad eccezioni dei processori: AMD Ryzen 7 5800H per M7400 e Intel i5-11300H o Core i7-11370H per N7400.

La dotazione hardware comprende inoltre 8/16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB o 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6, tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C (Thunderbolt 4 per N7400), uscita HDMI, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Molto simili anche i due VivoBook Pro 16X (M7600 e N7600) con schermo da 16 pollici. Il modello M7600 ha un pannello OLED 4K HDR (3840×2400 pixel), mentre il modello N7600 ha un pannello LCD 2.5K (2560×1600 pixel a 120 Hz). I processori sono AMD Ryzen 9 5900HX per M7600 e Intel Core i5-11300H/i7-11370H per N7600.

Entrambi hanno 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB o 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050/3050 Ti con 4 GB di memoria GDDR6, tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C, uscita HDMI, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

I prezzi delle configurazioni base sono 1.199 euro (VivoBook Pro 14X) e 1.259,00 euro (VivoBook Pro 16X).