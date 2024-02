300€ di sconto su ASUS Zenbook 14 con Intel Core i5

Lo sconto di 300 euro proposto oggi da Amazon su ASUS Zenbook 14 rende il notebook un affare da cogliere al volo. Tra i punti di forza del laptop, protagonista dell’offerta sull’e-commerce, ci sono il design come sempre senza compromessi per il brand e prestazioni di fascia alta. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale, preinstallato e pronto per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft.

ASUS Zenbook 14: la super offerta sul notebook

Ecco le specifiche tecniche più importanti: display OLED da 14 pollici con risoluzione 25600×1600 pixel e pannello NanoEdge, il processore Intel Core i5-1240P con chip grafico Intel Iris Xe integrato, 16 GB di RAM LPDDR5, unità SSD PCIe 3.0 NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless senza compromessi, webcam con microfono, altoparlanti stereo Harman Kardon con certificazione Dolby Atmos, tastiera con layout italiano, ampio touchpad con tastierino numerico a scomparsa e una batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del portatile.

Non manca poi una gamma completa di porte come USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB-C con Thunderbolt 4, slot microSD, uscita video HDMI 2.1 e jack audio. Al prezzo finale di 699 euro (invece di 999 euro come da listino) grazie allo sconto di 300 euro applicato da Amazon, il notebook ASUS Zenbook 14 nella configurazione appena descritta è un’occasione imperdibile per chi cerca un laptop da dedicare alla produttività e non solo.

Segnaliamo infine che l’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita in un solo giorno. Se lo metti ora nel carrello entro domani sarà sulla tua scrivania.

