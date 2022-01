ASUS ZenBook 17 Fold OLED: schermo pieghevole

Dopo aver annunciato i nuovi gaming laptop ROG, ASUS ha svelato al CES 2022 lo ZenBook 17 Fold OLED, un notebook con schermo OLED pieghevole. Il produttore taiwanese ha svelato anche due modelli tradizionali: ZenBook 14X OLED Space Edition e ZenBook 14 OLED. Quest'ultimo è disponibile con processori Intel e AMD. Non è noto quando arriveranno sul mercato e con quali prezzi.

ASUS ZenBook 17 Fold OLED

Lo ZenBook 17 Fold OLED è il primo notebook al mondo con schermo OLED pieghevole da 17,3 pollici. Il pannello touch ha una risoluzione 2.5K (2560×1920 pixel). Quando viene piegato si ottengono due schermi da 12,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Sulla parte inferiore è possibile posizionare la tastiera Bluetooth.

La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake), 16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, quattro altoparlanti, jack audio, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C) e batteria da 75 Wh.

ZenBook 14X OLED Space Edition e 14 OLED

Lo ZenBook 14X OLED Space Edition ha invece uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1800 pixel), processori Intel Core di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 1 TB. Sulla cover è presente uno schermo OLED da 3,5 pollici che può essere sfruttato per visualizzare messaggi e animazioni. Il nome “Space Edition” è stato scelto per commemorare il 25esimo anniversario del notebook ASUS P6300 usato per oltre 600 giorni sulla stazione spaziale Mir.

Infine, lo ZenBook 14 OLED ha uno schermo da 14 pollici (OLED 2.8K o IPS 2.5K), processori Intel Core di dodicesima generazione o AMD Ryzen 5000 Mobile, 8/16 GB di RAM LPDDR5 e SSD da 512 GB o 1 TB. Su tutti i nuovi ZenBook è installato Windows 11.