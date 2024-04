ASUS Zenfone 10 è BESTIALE nella sua potenza, 8/256GB e sconto 200€

Uno smartphone che non ha timore se messo a confronto con modelli molto più famosi e diffusi. ASUS Zenfone 10 tra le mani risulta un prodotto potente e che non scende a compromessi, anzi ha sempre quello che ti occorre per sfidare i confini del possibile. Praticamente un TOP di gamma leggendo le caratteristiche ma il prezzo…

Con lo sconto in corso su Amazon hai un ribasso del 23% a disposizione. Risparmi duecento euro e lo porti a casa ad appena 649,99€ con un click. Hai a disposizione anche il pagamento rateizzato.

Le spedizioni? Gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

ASUS Zenfone 10, uno smartphone che corre più veloce della luce

Bello e rifinito nei suoi particolari, ASUS Zenfone 10 ti offre un’esperienza premium sotto tutti i punti di vista. Disponibile in diverse colorazioni, questa versione del telefono è perfetta se vuoi avere un prodotto con prestazioni elevate e dimensioni confortevoli.

A partire dal suo display AMOLED 144Hz ti godi uno spettacolo complessivo. Sfruttalo per applicazioni, streaming e senza fare a meno del multitasking e del gaming su mobile. Dopotutto hai a disposizione il processore Qualcomm Snapdragon che viene abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria. Capisci di cosa stiamo parlando?

Altro punto di svolta è l’impianto fotografico che monta un obiettivo da 50MP per fotografie al pari del professionale. Il vero punto chiave sono i video, però, dove grazie al Gimbal integrato hai una stabilizzazione con cui potresti girare Mission Impossible.

Batteria che ti porta al giorno dopo, ricarica rapida e connettività 5G presente all’appello.

Cosa aspetti? Porta a casa il tuo ASUS Zenfone 10 scegliendolo in uno dei colori disponibili. Non perdere lo sconto del 23% su Amazon e pagalo appena 649,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci i tutta Italia con i servizi Prime.