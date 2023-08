Atari 2600+, il ritorno di un mito con le cartucce

A quasi mezzo secolo di distanza da quell’ormai lontano 1977 che vide l’introduzione del modello originale, indimenticato e indimenticabile per chi ha avuto la fortuna di metterci le mani, ecco Atari 2600+. Annunciata un po’ a sorpresa dal celebre marchio (o ciò che oggi ne rimane) che ha segnato la nascita e l’evoluzione dell’industria videoludica, la console è compatibile con le cartucce originali e con quelle del modello 7800 arrivato poi a metà degli anni ’80.

Il retrogaming nel 2023: ecco Atari 2600+

Una mano tesa agli appassionati di retrogaming e ai collezionisti. È inclusa una cartuccia 10-in-1 con alcuni dei titoli più importanti dell’epoca: Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars’ Revenge. In merito ai giochi, sono riprodotti tramite un software di emulazione. L’azienda ha già reso disponibile un elenco (PDF) con tutti quelli per i quali è garantito il supporto, inclusi capolavori immortali come Pitfall!, Donkey Kong e Space Invaders.

Per quanto riguarda il comparto hardware, è presente il processore Rockchip 3128 affiancato da 256 MB di RAM DDR3 e una memoria interna eMMC. A racchiudere il tutto un case realizzato in plastica e metallo con uscita video HDMI, slot USB-C e connettore Db9 per il controller. Il design è stato rivisto, con dimensioni ridotte: l’ingombro della nuova versione è pari all’80% di quella originale.

In vendita al prezzo di 119,99 euro, Atari 2600+ arriverà sul mercato il 17 novembre 2023. Nella confezione sono inclusi la console, il joystick CX40+, la cartuccia con 10 giochi, un cavo HDMI e uno USB-C per l’alimentazione.