Il nuovo set LEGO dell'Atari 2600 è stupendo

Ci sono momenti in cui è doveroso togliersi il cappello: l’annuncio del nuovo set LEGO dedicato all’iconico Atari 2600 è senza alcun dubbio una di quelle occasioni. Realizzato per celebrare i 50 anni dalla fondazione dell’azienda, include un joystick che si muove trasmettendo la sensazione tattile di quello originale e molto, molto altro.

Atari 2600: la mirica console celebrata da LEGO

Non mancano tre cartucce (che è possibile inserire nell’apposito slot) con relative custodie, per altrettanti giochi che hanno fatto la storia della piattaforma: Asteroids, Adventure e Centipede. Per ognuno dei titoli è possibile ricreare vignette 3D caratteristiche.

Non mancano poi i pulsanti funzionanti. Inoltre, aprendo lo sportellino superiore si rivela una scena pop-up che riproduce una stanza tipica degli anni ’80, piena di riferimenti all’epoca.

A comporre il set sono 2.532 pezzi, per dimensioni che si attestano a 33x22x8 centimetri: l’Atari 2600 è dunque riprodotto in scala originale. Al suo interno trova posto anche una minifigure. Questo il commento del designer Chris McVeigh.

Atari 2600 è stato uno dei regali più memorabili che ho ricevuto da piccolo. Ricordo ore e ore trascorse di fronte alla TV, incredibilmente affascinato dal poter giocare titoli arcade a casa mia. Ce n’erano così tanti leggendari, inclusi Asteroids, Adventure e Centipede. Ecco perché è stata un’esperienza tanto incredibile fondere due icone, Atari e LEGO, in questo splendido set. Spero che costruire questa classica console possa riportarvi alle giornate in cui una manciata di pixel rappresentava un mondo di avventure.

Neanche a dirlo, non si tratta di un set per piccoli, come testimonia l’etichette “18+” che campeggia sulla confezione. Il prezzo non è dei più accessibili: ben 239,99 euro. L’uscita è prevista per l’1 agosto 2022, quando prenderanno il via gli ordini sullo store ufficiale. Non è da escludere nemmeno il suo debutto nel negozio Amazon del marchio.

