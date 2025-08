PCI SIG annuncia PCI Express 8.0 con bandwidth fino a 1TB/s

PCI SIG, il consorzio che si occupa dello standard PCI-Express, ha poco annunciato la versione 8.0 dell’interfaccia. PCI Express 8.0 succede al 7.0 negli ambiti professionali e HPC (High Performance Computing), raddoppiando la velocità fino a 256 GT/s (miliardi di trasferimenti al secondo), ed è pianificato per il rilascio nel 2028.

L’annuncio arriva giusto poco dopo il lancio del PCI-E 7.0, avvenuto quest’anno.

PCI Express 8.0 annunciato ufficialmente: velocità doppia rispetto alla precedente versione dello standard

Destinato a essere disponibile nel 2028, il PCI Express 8.0 si prepara a supportare applicazioni emergenti come l’intelligenza artificiale, il machine learning, il networking ad alta velocità, l’edge computing, il calcolo quantistico e altre applicazioni che richiedono calcolo ad alta intensità.

Proprio per questo motivo, nello sviluppo della nuova versione dello standard, PCI-E SIG ha evidenziato i principali obiettivi, tra cui:

Il raggiungimento della velocità di trasferimento di 256.0 GT/s, con un throughput bidirezionale totale di 1 TB/s in modalità x16 .

. Valutare nuove tecnologie per i connettori allo scopo di migliorare ulteriormente le prestazioni.

allo scopo di migliorare ulteriormente le prestazioni. Garantire una minor latenza e una correzione degli errori (FEC) più efficace .

. Mantenere la retrocompatibilità con le generazioni precedenti di PCIe, come è accaduto per le precedenti versioni.

con le generazioni precedenti di PCIe, come è accaduto per le precedenti versioni. Ottimizzare i protocolli per incrementare la larghezza di banda .

. Promuovere ulteriori tecniche per ridurre sempre più il consumo energetico.

Con l’evoluzione costante di tecnologie come l’IA, le reti di computer ad velocità e il calcolo quantistico, la domanda di soluzioni di connettività efficienti e potenti è in continua crescita. PCI Express 8.0 non solo risponde a queste esigenze, ma si posiziona come una tecnologia chiave per settori sopracitati.

Secondo Reece Hayden, analista principale di ABI Research, “la rapida espansione di applicazioni come l’intelligenza artificiale richiede tecnologie in grado di supportare grandi volumi di dati. PCI Express 8.0 garantirà che i requisiti di larghezza di banda siano soddisfatti anche in futuro, consolidando la sua importanza nei data center e in altri settori.”