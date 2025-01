PCI SIG pubblica le specifiche di PCI-Express 7.0 v0.7

PCI SIG, il consorzio che si occupa di pubblicare le nuove specifiche dell’interfaccia PCI-E, ha da poco reso noti i dettagli ufficiali della versione 0.7 del PCI-Express 7.0. L’interfaccia era già stata annunciata nel 2022, con una capacità di trasmissione dati pari a 128GT/s, con una disponibilità pianificata proprio per quest’anno. Da quel periodo, il consorzio e i vari attori che lo compongono hanno continuato a lavorare sulla specifica, annunciando da poco l’ultima versione.

PCI SIG: pubblicate le specifiche del PCI-Express 7.0 v0.7

Il nuovo PCI-Express 7.0 v0.7 è quindi ora disponibile per la revisione da parte dei marchi che compongono il consorzio, incorporando quanto si è imparato con la versione 0.5 dello scorso anno. Con questi supposti, la nuova versione rimane sulla buona strada, raddoppiando la larghezza di banda del PCI-E 6.0, oltre a garantire una connessione bidirezionale in grado di raggiungere i 512 GB/s, ovviamente attraverso il connettore 16x.

La nuova specifica si basa sulla comunicazione PAM4, migliorando l’efficienza energetica, mantenendo di consueto la retrocompatibilità con le precedenti versioni.

La pubblicazione del PCI-Express 7.0 V1.0 è tuttavia ancora attesa per quest’anno. Tutti i dettagli sulla specifica possono essere visionati sulla pagina ufficiale del consorzio. Se vi state chiedendo come mai si parla già della versione 7.0, dato che sui PC desktop sono appena uscite le prime GPU con PCI-E 5.0, il motivo sta nell’uso iniziale prettamente di ambito server o aziendale, dove sono necessarie connessioni a velocità sempre più elevata, che permettano un surriscaldamento inferiore a fronte di un minor consumo di energia. Gli ambiti server necessitano infatti di collegare tra loro schede di elaborazione dati, come AMD Instinct, Nvidia Grace o Intel Nervana, con bus a elevata velocità che permettano di sfruttare al massimo le capacità di calcolo.

Rimanendo in tema hardware, Intel ha rilasciato un importante aggiornamento al microcodice dei suoi processori Arrow Lake, sistemando quei problemi prestazionali che hanno afflitto le CPU Core Ultra 200S al lancio e segnando un notevole incremento prestazionale.