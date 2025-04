Steam Deck: un inedito prototipo è stato venduto per 2000$

È di recente emersa un’interessante notizia riguardo Steam Deck, riguardante nello specifico un prototipo di quello che potrebbe essere stato un precursore effettivo dell’attuale console portatile di Valve. Si tratta di un dispositivo che è anche stato venduto per ben 2000$ (circa 1768€ al cambio) ben diverso dal prodotto finale che conosciamo oggi, che offre uno sguardo unico sullo sviluppo di una delle console portatili più apprezzate degli ultimi anni da diversi utenti, seppur non esente da critiche e difetti ben noti.

Steam Deck: compare un prototipo mai visto prima con Zen+

Secondo alcune indiscrezioni, AMD potrebbe aver proposto a Valve l’idea di una console portatile già prima che l’architettura RDNA fosse disponibile. È possibile che i piani fossero già in fase avanzata e che Valve stesse sperimentando diverse configurazioni hardware prima di finalizzare il progetto Steam Deck. Questo prototipo, tuttavia, si distingue per la sua unicità: non solo non assomiglia esteticamente alla versione definitiva, ma porta anche un’etichetta che lo identifica come un “campione ingegneristico 34” con la dicitura “non in vendita”. Eppure, nonostante il divieto, il dispositivo è stato venduto su eBay per la cifra già inizialmente accennata, un prezzo che alcuni hanno scherzosamente paragonato a quello di un ipotetico Steam Deck 2.

Per quanto riguarda le specifiche, il prototipo equipaggia un’APU AMD Picasso, appartenente alla serie Ryzen 3000 con architettura Zen+, processore che dovrebbe avere 4 core accompagnati da una grafica basata sull’architettura Vega (Graphics Core Next 5.0). Non si conosce la configurazione esatta della GPU, ma si tratta ovviamente di hardware significativamente meno potente rispetto alle più recenti architetture Zen 2 e RDNA 2 che caratterizzano la CPU di Steam Deck. Inoltre, il prototipo disponeva di soli 8 GB di RAM, contro i 16 GB standard della versione finale, e di 256 GB di memoria interna.

Un aspetto curioso è che questo dispositivo non sembra corrispondere a nessuno dei prototipi mostrati pubblicamente da Valve in passato, rendendolo un oggetto ancora più misterioso. La scoperta di questo prototipo non solo alimenta la curiosità dei più appasionati, ma evidenzia anche il lungo e complesso processo di sviluppo dietro un prodotto di successo come la Steam Deck. Chissà quali altri segreti si celano negli archivi di Valve pronti a essere scoperti.