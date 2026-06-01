AMD annuncia nuove CPU e prolunga la vita del socket AM5

AMD ha annunciato che supporterà il socket AM5 fino al 2029. Si tratta di un’ottima notizia, visti i prezzi alle stelle della RAM. L’azienda californiana ha svelato anche due nuovi processori Ryzen, uno dei quali celebra i 10 anni del socker AM4. Arriverà infine una GPU Radeon, finora disponibile solo in Cina.

Lunga vita al socket AM5

Come è noto, Intel cambia socket per ogni nuova architettura (o quasi). Ciò significa che gli utenti devono acquistare un’altra scheda madre e, in alcuni casi, anche un nuovo tipo di RAM. AMD ha sempre mantenuto lo stesso socket per più generazioni di CPU. Il socket AM5, introdotto a settembre 2022, supporta i processori Ryzen 7000, 8000 e 9000.

Inizialmente, il supporto per il socket AM5 doveva durare almeno fino al 2025. Al Computex 2024 è stato esteso al 2027. Al Computex 2026 è stata annunciata una nuova scadenza. Gli utenti potranno aggiornare i PC senza cambiare scheda madre fino al 2029. Sarà sufficiente installare un nuovo BIOS che aggiunge la compatibilità con le future CPU.

AMD ha quindi aggiunto un altro processore al catalogo. Si tratta del Ryzen 7 7700X3D basato sull’architettura Zen 4. Integra una CPU octa core con frequenza massima di 4,5 GHz e una GPU Radeon con due core a 2,2 GHz. Il suffisso 3D indica la presenza di 64 MB di cache L3 aggiuntivi ai 32 MB del Ryzen 7 7700X per un totale di 96 MB. Sarà in vendita dal 16 luglio a 329 dollari.

Per festeggiare i 10 anni del socket AM4 (è stato introdotto a settembre 2016) sarà invece disponibile dal 25 giugno il processore Ryzen 7 5800X3D (architettura Zen 3). Gli utenti potranno quindi aggiornare i computer con vecchie schede madri che supportano le memorie DDR4. Il processore integra una CPU octa core (frequenza massima di 4,5 GHz) e 96 MB di cache L3 (in questo caso serve una scheda video esterna). Il prezzo è 349 dollari.

AMD ha infine comunicato che la Radeon RX 9070 GRE sarà disponibile in tutto il mondo. Integra 48 Comput Unit (architettura RDNA 4) con frequenza massima di 2,79 GHz. Ci sono 12 GB di memoria GDDR6. Supporta giochi a risoluzione 1440p. Potrà essere acquistata a partire dal 2 giugno. Il prezzo è 549 dollari.