AteneiOnline.it: l'orientamento didattico nel Metaverso

“Cosa fai su Roblox?”

“Vesto Gucci, calzo Vans, ascolto i Twenty One Pilots e decido cosa studiare e cosa farò da grande“.

Una discussione possibile, visto che su Roblox tutto ciò si può già fare. Un assaggio di Metaverso, insomma, che grazie al nuovo progetto di AteneiOnline.it mette sul piatto un nuovo tassello della piattaforma. AteneiOnline, infatti, ha creato un avatar dedicato che, con maglietta bianca e jeans virtuali, consente a tutti gli studenti di mettersi in contatto con un team di orientatori professionisti specializzati nella formazione universitaria a distanza.

L’orientamento didattico può dunque essere considerato un gioco da ragazzi? No di certo, ma può assumerne i connotati. In campo in questo caso ci sono professionalità ed innovazione, riversate entrambe al punto da fare apparire tutto artificiosamente naturale – o naturalmente artificiale che dir si voglia. Più semplicemente: benvenuti nel Metaverso.

Ateneionline: l’orientamento nel Metaverso

L’incontro con l’orientamento nella formazione, insomma, può avvenire anche dove meno te lo aspetti, senza le prerogative di formalità che potrebbero allontanare lo studente da quel contesto naturale entro cui deve emergere la scelta migliore per il proprio futuro: sarà un avatar, all’interno di un ambiente virtuale e privo di condizionamenti, a consentire di trovare tutte le informazioni utili per far emergere i propri talenti, le proprie ambizioni e le proprie capacità.

“Il nostro augurio è quello di essere i precursori di un nuovo trend“, spiega il fondatore di AteneiOnline, Matteo Monari, “che veda non solo l’orientamento didattico, ma anche l’insegnamento, beneficiare appieno di tecnologie le cui potenzialità didattiche sono ancora largamente inesplorate“.

Obiettivo dell’avatar di AteneiOnline è rappresentare un innovativo punto di incontro con l’orientamento e tutto ciò a titolo completamente gratuito: provare strade nuove, insomma, portando le informazioni essenziali laddove ci sono i ragazzi e non viceversa.

Il settore della formazione universitaria online ha visto negli ultimi 5 anni una crescita del 300%, e dati recenti indicano che un liceale su due considera di avviare il proprio percorso universitario studiando da remoto(dati Anvur / Skuola). In parallelo, gli ultimi anni hanno anche visto un’esplosione in popolarità del cosiddetto “metaverso”: spazi di aggregazione digitali altamente immersivi, spesso caratterizzati da componenti di gioco e da un pubblico di giovane età

Il Metaverso è lo strumento (e il luogo) che può consentire tutto ciò: non è soltanto una semplice “realità virtuale”, ma è un ambito parallelo con regole, linguaggi e dinamiche proprie. Non “si va” sul Metaverso, ma bisogna farne parte metabolizzandone i paradigmi fondamentali: solo a quel punto ci si può portare tutto quel che si desidera, comprese le t-shirt Gucci, le scarpe Vans e l’orientamento didattico di AteneiOnline.