Atlas VPN in i2Coalition e VPN Trust Initiative

Il team al lavoro su Atlas VPN rende noto oggi con orgoglio il proprio ingresso nella i2Coalition (Internet Infrastructure Coalition). Fondata dieci anni fa, la realtà garantisce che coloro impegnati nel realizzare e nel mantenere operativa l’infrastruttura portante del mondo online possano far valere la propria voce nell’ambito delle politiche pubbliche. Il suo obiettivo è inoltre quello di proteggere l’innovazione e la crescita. Tra gli altri membri figurano nomi del calibro di Amazon, Cloudflare, GoDaddy e Google oltre ad alcuni competitor del settore Virtual Private Network.

i2Coalition e VPN Trust Initiative accolgono Atlas VPN

Di conseguenza, l’azienda entra a far parte anche della VPN Trust Initiative promossa proprio da i2Coalition, il cui scopo è tutelare privacy e sicurezza, anche passando dalla definizione e dall’introduzione di nuovi standard condivisi. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Gediminas Galkauskas (Chief Marketing Officer), utili per capire l’importanza dell’annuncio.

Anzitutto, la squadra di Atlas VPN fa del suo meglio per garantire che l’integrità del brand rimanga intatta. Riteniamo che la fiducia sia uno dei fattori più importanti per il successo di un’azienda che opera in questo ambito. Per questo motivo, scegliamo con attenzione le società e le persone con le quali collaborare. Crediamo che il progetto i2Coalition rappresenti una delle migliori iniziative del mercato, in linea con i nostri valori.

Disponibile su pressoché qualsiasi dispositivo in circolazione (persino su Android TV e su Amazon Fire TV), il servizio offre funzionalità avanzate come il blocco automatico dei malware, il tracking, il protocollo WireGuard che ottimizza il flusso dei dati e la tecnologia MultiHop che instrada il traffico attraverso diversi server distribuiti nel mondo. Puoi iniziare oggi a proteggere la sua privacy con Atlas VPN approfittando di uno sconto pari all’81% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.