Eurovision 2022: dove vederlo dall'estero

Trascorso un anno dal successo dei Måneskin, è tempo di Eurovision 2022: la competizione, ospitata dalla città di Torino, prenderà il via martedì 10 maggio con la prima semifinale. Scopriamo come vederla in streaming dall’estero, aggirando ogni blocco territoriale grazie a una VPN ed effettuato lo streaming direttamente dalla piattaforma ufficiale RaiPlay.

Come e dove vedere l’Eurovision 2022 dall’estero

Tra gli artisti in gara, faremo il tifo per Mahmood e Blanco, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo proveranno a trionfare nuovamente. Non sarà semplice: saranno in totale 40 i paesi in gara. Le previsioni dei bookmaker sono tutte a favore dell’Ucraina e della sua Kalush Orchestra. Tra i favoriti anche il britannico Sam Ryder.

La prima semifinale è dunque in programma per martedì 10 maggio, seguita dalla seconda giovedì 12 maggio. Toccherà poi alla finale di sabato 14 maggio decretare il vincitore della competizione. L’inizio della diretta è sempre fissato per le ore 20:30. La conduzione sarà affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Chi si trova all’estero può seguire tutte le esibizioni in streaming su RaiPlay attraverso una VPN: ecco una carrellata dei migliori servizi in offerta.

Con quella di quest’anno, l’Eurovision è giunto alla sua 66° edizione. L’Italia la ospita per la terza volta nella storia, in seguito alla vittoria dei Måneskin (con il brano “Zitti e buoni”) che abbiamo citato in apertura. Era accaduto nel 1965 dopo il trionfo di Gigliola Cinquetti (“Non ho l’età”) e nel 1991 grazie a quello di Toto Cutugno (“Insieme”).

