Atlas VPN oscura la VPN di Google con questo prezzo TOP

Da più di una settimana la VPN di Google è diventata disponibile in Italia ed è inclusa nell’abbonamento a Google One senza costi aggiuntivi.

Sebbene questo possa essere vantaggioso per alcuni, chi ha bisogno di una VPN più libera potrebbe preferire altre opzioni come AtlasVPN, che offre un servizio completo a un prezzo TOP.

La VPN di Google non offre la possibilità di selezionare un Paese per mascherare l’indirizzo IP e aggirare le restrizioni sui servizi web.

AtlasVPN, invece, fornisce l’accesso a centinaia di server situati in tutto il mondo, consentendo agli utenti di proteggere la propria connessione (crittografia del traffico dati e politica no-log per la massima privacy) e di navigare in Internet senza restrizioni.

AtlasVPN è più conveniente a livello economico di Google VPN. Attualmente, è possibile ottenerla a 1,92 euro al mese se si sottoscrive il piano biennale.

Stiamo parlando di uno sconto dell’83%, a cui si aggiunge una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per approfittare dell’offerta di AtlasVPN, clicca sul link qui sotto:

AtlasVPN migliore della VPN di Google: ecco le sue caratteristiche

Perché AtlasVPN è migliore della VPN di Google? I motivi sono i seguenti:

è un servizio illimitato che permette di accedere a Internet senza limiti di banda;

la connessione è protetta da crittografia;

la politica no-log garantisce il massimo della privacy;

dispone di un'ampia infrastruttura di server che si trovano ovunque nel mondo e che consentono di geo-localizzare la posizione in un'altra Nazione;

consente l'accesso a un numero di dispositivi illimitato.

AtlasVPN offre un piano di due anni scontato dell’83% che costa soltanto 1,92 euro al mese. Questa offerta è cliccando sul link sottostante:

AtlasVPN è senza dubbio la migliore opzione che hanno disposizione gli utenti che cercano qualcosa di meglio del servizio offerto da Google.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.