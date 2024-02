Atlas VPN: Sicurezza digitale a partire da 1,54€ al mese

Atlas VPN rappresenta una soluzione completa per coloro che cercano un equilibrio tra sicurezza, privacy, velocità e facilità d’uso. Grazie alle sue numerose funzionalità, alla compatibilità con diverse piattaforme e ai prezzi competitivi, Atlas VPN si conferma come una scelta perfetta per una navigazione sicura.

Atlas VPN è un servizio di VPN (Rete Privata Virtuale) che cripta il traffico internet, proteggendo l’utente da possibili sorveglianze online e da attacchi informatici. Inoltre, maschera l’indirizzo IP dell’utente, consentendo di superare restrizioni geografiche.

I server di Atlas VPN sono ottimizzati per il gaming e lo streaming video, assicurando una connessione veloce e stabile. Inoltre, Atlas VPN permette di estendere la protezione a un’ampia gamma di dispositivi. È compatibile con sistemi operativi come Windows, macOS, Linux, iOS, Android, oltre a piattaforme come Android TV, Amazon Fire TV e Apple TV. Le valutazioni positive degli utenti, con punteggi di 4,7 su App Store e 4,6 su Google Play, testimoniano l’efficacia e la qualità del servizio.

Tra le funzionalità distintive di Atlas VPN troviamo:

Supporto a dispositivi illimitati : A differenza di altri servizi VPN, Atlas VPN non impone limiti al numero di dispositivi connessi.

: A differenza di altri servizi VPN, Atlas VPN non impone limiti al numero di dispositivi connessi. Server MultiHop : Per una maggiore sicurezza, Atlas VPN offre connessioni attraverso più server.

: Per una maggiore sicurezza, Atlas VPN offre connessioni attraverso più server. Assistenza clienti 24/7 : Un servizio di supporto sempre disponibile per rispondere a ogni esigenza.

: Un servizio di supporto sempre disponibile per rispondere a ogni esigenza. Protocollo WireGuard : Un protocollo all’avanguardia per garantire massima sicurezza e velocità.

: Un protocollo all’avanguardia per garantire massima sicurezza e velocità. Server a 10 Gbps : Velocità di connessione superiori per un’esperienza online fluida e senza ritardi.

: Velocità di connessione superiori per un’esperienza online fluida e senza ritardi. Accesso senza password: Un sistema innovativo per un accesso sicuro e semplificato.

Con piani tariffari che partono da soli 1,54 EUR al mese per l’abbonamento biennale, Atlas VPN si posiziona come una soluzione competitiva sul mercato. Per tutti i piani di durata superiore a 1 mese è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Per conoscere l’offerta completa di Atlas VPN clicca qui.