Atlas VPN taglia i prezzi: 86% di sconto, meno di 2€ al mese

C’è un’opportunità senza precedenti nel mondo delle VPN: Atlas VPN offre uno sconto imperdibile dell’86% sul suo piano di 2 anni, che si traduce in un prezzo davvero conveniente di soli 1,54 euro al mese, con ulteriori 6 mesi aggiuntivi inclusi.

Privacy garantita con tutte le funzionalità di Atlas VPN

Ma perché dovresti scegliere Atlas VPN tra tutte le altre opzioni disponibili sul mercato? Atlas VPN si impegna a offrire un’esperienza di streaming senza interruzioni. Grazie ai server ottimizzati appositamente per lo streaming, potrai goderti i tuoi contenuti preferiti senza preoccuparti di buffer o ritardi. Inoltre, la VPN non ha limiti di larghezza di banda, garantendo velocità di connessione costanti e affidabili.

Atlas VPN protegge il tuo traffico web con una crittografia di livello superiore, utilizzando protocolli come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2. Inoltre, con la tecnologia avanzata di rilevamento dei malware inclusa, puoi navigare in tranquillità, sapendo di essere protetto da minacce online. A ciò si aggiunge una rigorosa politica no-log: la piattaforma non raccoglie né registra alcuna informazione che possa essere collegata a te.

Grazie alla vasta rete di oltre 1000 server in tutto il mondo, potrai contare su una connessione veloce e stabile ovunque ti trovi. Che tu stia navigando sul web, guardando streaming di contenuti o condividendo file, Atlas VPN assicura che tu abbia sempre la migliore esperienza online possibile. Il servizio è inoltre compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

Non sei ancora convinto? Puoi provare Atlas VPN Premium senza rischi. E se non dovessi essere soddisfatto, verrai rimborsato entro 30 giorni. Perciò approfitta subito dell’offerta e ottieni uno sconto dell’86% sottoscrivendo il piano biennale ad Atlas VPN.