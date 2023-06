Tre buoni motivi per scegliere Atlas VPN (sconto 85%)

Potenziata di recente dall’introduzione di nuovi server da 10 Gbps, la Virtual Private Network globale di Atlas VPN è tra le scelte consigliate a chi vuol proteggere dati e privacy durante le attività online. Lo è oggi a maggior ragione, grazie all’offerta che permette di sottoscrivere un abbonamento di due anni in sconto dell’85% e con tre mesi di servizio gratis.

Velocità, compatibilità, prezzo: i vantaggi di Atlas VPN

Uno dei tre buoni motivi che forniamo oggi per affidarsi alla VPN è quello citato in apertura, il recente upgrade dell’infrastruttura che strizza l’occhio a coloro che non vogliono dover fare i conti con compromessi in termini di velocità e prestazioni. Gli oltre 1.000 server distribuiti in circa 50 paesi da ogni angolo del mondo non solo permettono di ottenere indirizzi IP geolocalizzati, ma anche di farlo senza rallentamenti. Dunque, operazioni come lo streaming di video, film e serie anche a risoluzione 4K non sarà mai un problema.

La seconda ragione è da ricercare nella compatibilità: è garantito il supporto per tutti i dispositivi in circolazione. Nessun problema su computer desktop e notebook con Windows, macOS e Linux, così come su smartphone e tablet con piattaforme Android e iOS, ma nell’elenco trovano posto anche i televisori con tecnologia Android TV e persino i device multimediali della linea Fire TV Stick di Amazon. Insomma, anche lo streaming è coperto dalla protezione e dall’affidabilità che hanno reso celebre la Virtual Private Network.

Infine, lo sconto già citato in apertura: -85% e tre mesi gratis per chi sceglie subito di attivare un abbonamento biennale, finché la promozione rimarrà attiva. Nel pacchetto sono inclusi il blocco automatico delle inserzioni pubblicitarie, la protezione delle email ricevute, l’impiego del protocollo WireGuard di ultima generazione e un servizio di assistenza attivo 24/7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.