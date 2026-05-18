 Tycoon2FA ritorna con nuova tecnica di phishing
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Tycoon2FA ritorna con nuova tecnica di phishing

Typcoon2FA è stata ricostruita dopo l'azione delle forze dell'ordine e ora offre una nuova tecnica di phishing per il furto degli account Microsoft.
Tycoon2FA ritorna con nuova tecnica di phishing
Sicurezza
Typcoon2FA è stata ricostruita dopo l'azione delle forze dell'ordine e ora offre una nuova tecnica di phishing per il furto degli account Microsoft.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Microsoft e altre aziende avevano smantellato la piattaforma Tycoon2FA con il coordinamento di Europol all’inizio di marzo. Dopo meno di un mese è tornata nuovamente online. Ora è più resistente ai possibili interventi delle forze dell’ordine e offre una nuova tecnica di phishing per ottenere il controllo gli account Microsoft 365.

Supporto per il device-code phishing

Tycoon2FA è una piattaforma PaaS (Phishing-as-a-Service). In seguito all’operazione internazionale di marzo erano stati sequestrati 330 domini, inclusi quelli usati per il pannello di controllo e le pagine di login fasulle. Circa 20 giorni dopo, l’infrastruttura è stata ripristinata e le attività sono tornate al livello precedente all’azione delle forze dell’ordine.

All’inizio di maggio è stata rafforzata la resilienza con sei livelli offuscamento. Recentemente è stata aggiunta una nuova tecnica al kit di phishing che permette di effettuare attacchi device-code. I cybercriminali inviano una richiesta di autorizzazione al fornitore del servizio (Microsoft in questo caso) e inoltrano il codice generato alla vittima. Se quest’ultima inserisce il codice nella pagina di login legittima viene autorizzato il dispositivo dei cybercriminali che, quindi, prendono il controllo dell’account Microsoft 365.

L’attacco inizia quando la vittima clicca su un URL di Trustifi presente nell’email di phishing (solitamente una falsa fattura). Trustifi è un servizio legittimo di sicurezza per email. Dopo vari passaggi, l’utente finisce su una pagina fasulla di Microsoft con CAPTCHA.

L’ignara vittima deve inserire il codice mostrato nella pagina all’indirizzo microsoft.com/devicelogin. In questo modo viene effettuata l’autenticazione multi-fattore, ma il dispositivo collegato all’account è quello dei cybercriminali, che prendono il controllo dell’account.

Tycoon2FA include anche una protezione contro la scansione automatica dei tool di sicurezza e può rilevare sandbox, crawler AI e VPN. Il consiglio è disattivare l’autenticazione tramite codice se non necessario, limitare i permessi e impostare i diritti di amministratore per l’uso delle app di terze parti.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 18 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN completa e illimitata con 1,11 €/mese: una promo flash da sfruttare subito

VPN completa e illimitata con 1,11 €/mese: una promo flash da sfruttare subito
Kazuar: da backdoor a botnet P2P modulare

Kazuar: da backdoor a botnet P2P modulare
Claude Mythos usato per scoprire vulnerabilità di macOS

Claude Mythos usato per scoprire vulnerabilità di macOS
Annunci truffa: nuova denuncia per Meta in California

Annunci truffa: nuova denuncia per Meta in California
VPN completa e illimitata con 1,11 €/mese: una promo flash da sfruttare subito

VPN completa e illimitata con 1,11 €/mese: una promo flash da sfruttare subito
Kazuar: da backdoor a botnet P2P modulare

Kazuar: da backdoor a botnet P2P modulare
Claude Mythos usato per scoprire vulnerabilità di macOS

Claude Mythos usato per scoprire vulnerabilità di macOS
Annunci truffa: nuova denuncia per Meta in California

Annunci truffa: nuova denuncia per Meta in California
Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 mag 2026
Link copiato negli appunti