Vacanze in sicurezza con lo sconto di Atlas VPN

Forte della sua rete composta da oltre 1.000 server distribuiti in ogni angolo del mondo, la Virtual Private Network di Atlas VPN oggi è accessibile sfruttando un’offerta che la propone con l’85% di sconto e due mesi gratis per chi sceglie l’abbonamento biennale. È la soluzione consigliata a chi vuol navigare sempre in forma anonima ed evitando ogni forma di tracciamento, tenendo lontana la scocciatura delle inserzioni pubblicitarie e attraverso indirizzi IP geolocalizzati in un paese a scelta nonché senza compromessi in termini di prestazioni.

Porta in vacanza la sicurezza di Atlas VPN

Nell’elencarne i punti di forza, vale la pena partire dalla compatibilità con tutte le piattaforme e i sistemi operativi più diffusi e utilizzati: da Windows, macOS e Linux sul fronte computer, passando per Android e iOS nell’ambito mobile e giungendo infine ad Android TV e Amazon Fire TV per quanto riguarda il salotto.

Sono queste le più importanti funzionalità incluse: possibilità di configurazione su un numero illimitato di dispositivi, nessun tetto al volume dei dati trasmessi, crittografia di livello militare, politica di no-log, pieno supporto al gaming e allo streaming in alta definizione, blocco automatico degli annunci pubblicitari, protezione delle email e impiego del protocollo WireGuard. Inoltre, in caso di necessità, ci si può rivolgere a un servizio di assistenza attivo 24/7.

Tutto questo al prezzo mensile di 1,71 euro, grazie alla promozione che fa risparmiare più di 256 euro fin da subito, al momento della sottoscrizione. C’è anche la possibilità di ottenere un rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni se non soddisfatti.

Serve un motivo in più per approfittare dell’offerta? Se si è in partenza per le vacanze, con tutta probabilità ci si connetterà a Internet attraverso una rete Wi-Fi aperta, pubblica o condivisa, ad esempio quella di un albergo. Una modalità certamente comoda, ma che nasconde più di una insidia: chi gestisce la rete (o terzi malintenzionati) può infatti intercettare ed eventualmente analizzare i dati trasmessi o ricevuti. Il problema può essere risolto alla radice proprio con una Virtual Private Network come quella di Atlas VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.