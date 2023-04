AtlasOS: Windows 10 e 11 non sono mai stati così leggeri

Sul mercato esistono molteplici iterazioni differenti di Windows semplificate al fine di rendere il sistema operativo funzionante su dispositivi più datati – vedi il caso di Tiny10 – o velocizzare il medesimo OS riducendo latenze di sistema, latenze delle reti e input lag, migliorando al contempo la privacy. Questa ultima soluzione può sembrare un sogno, ma è realtà: ecco a voi AtlasOS, la modifica di Windows che massimizza le prestazioni del sistema e rende sia Windows 10 che Windows 11 più leggeri che mai.

Cos’è AtlasOS?

Come afferma lo sviluppatore, AtlasOS è una modifica trasparente e semplificata di Windows che rimuove quasi tutti gli inconvenienti che influiscono negativamente sulle prestazioni di gioco. In altri termini, Atlas è una variante di Windows concepita prevalentemente per il gaming, ergo per l’aumento delle performance, e per una serie di migliorie sul fronte privacy.

Per essere più precisi, AtlasOS rimuove tutti i tipi di tracciamento incorporati in Windows e implementa numerosi criteri di gruppo per ridurre al minimo la raccolta dei dati. Inoltre, rimuove tutte le applicazioni preinstallate e altri componenti insignificanti, compreso Windows Defender in quanto, apparentemente, ridurrebbe notevolmente le performance del sistema operativo.

Tra gli altri vantaggi chiave figurano uno schema di potenza personalizzato, la disabilitazione di processi superflui e servizi ritenuti “di troppo”, e una configurazione d’avvio ottimizzata per evitare l’uso di un sistema operativo “lento, goffo e inaffidabile” come Windows.

Peraltro, AtlasOS viene sviluppato e proposto in partnership con Windows Ameliorated Team, agendo entro i limiti posti dai Termini di Servizio firmati Microsoft. Insomma, la sua sicurezza è garantita.

Quali versioni esistono?

Il team dietro AtlasOS giusto oggi ha rilasciato l’aggiornamento a Windows 10 22H2, noto altrimenti come versione v0.2. Stando al changelog condiviso sul sito ufficiale e ripreso anche da Neowin, le modifiche principali riguardano la rimozione di Microsoft OneDrive e Microsoft Edge, la risoluzione degli script Hyper-V e VHS, e ottimizzazioni speciali per SSD e hard disk.

Al momento della scrittura della notizia, pertanto, esiste solamente una iterazione di AtlasOS basata su Windows 10. Per sfruttare tale modifica su Windows 11 sarà necessario attendere ancora qualche mese.

A oggi Atlas Windows 10 è stato scaricato da quasi 80mila persone, interessate a sperimentare questa modifica trasparente dell’OS più usato al mondo al fine di perfezionare le performance. Trattandosi comunque di un progetto nato dalla community e per la community, non bisogna escludere la presenza di bug di vario genere.