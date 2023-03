Windows 10 leggero per PC vecchi? Si può con Tiny10!

Siamo già andati alla scoperta di Tiny11 lo scorso febbraio, una versione leggera di Windows 11 per tutti coloro che non dispongono di computer potenti o capaci di soddisfare i requisiti minimi posti da Microsoft. Ebbene, sapevate che esiste anche un progetto analogo per Windows 10? Naturalmente, la versione ultra leggera di Windows 10 si chiama Tiny10.

Tiny10 porta Windows 10 su PC vecchi

Se avete computer poco performanti, o magari non gradite il sistema operativo Windows 10 nella versione completa, Tiny10 è la soluzione che fa al caso vostro. Si tratta di una iterazione modificata e non ufficiale di Windows 10 concepita per operare su dispositivi più datati. Sia chiaro, non è un OS piratato: per accedervi serve infatti la licenza digitale o Product Key utile all’attivazione.

Ad ogni modo, l’intento degli sviluppatori resta quello di includere in Tiny10 tutto lo stretto necessario per un’esperienza d’uso comoda, senza software inutile. E non mancano aggiornamenti regolari: proprio in questi giorni è arrivato Tiny10 versione 2303 (ovvero del mese di marzo 2023) basato sull’ultimo aggiornamento di Windows 10. Cosa include questo update? Il “component store” per aggiungere nuove funzionalità e tenere il sistema operativo sempre all’ultima versione; l’accesso al desktop remoto; e l’update di Windows Defender per la sicurezza senza app di terze parti.

Quali sono i requisiti?

Per utilizzare Tiny10 non servono specifiche particolarmente elevate: tutto ciò che serve è un computer con 5 GB di archiviazione disponibile, rigorosamente x86. Se invece avete un computer x64, l’ideale è effettuare il passaggio a Tiny11. Per maggiori informazioni basta recarsi sulla pagina di download di Tiny10 all’interno di Internet Archive.