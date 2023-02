Tiny11: Windows 11 con 2 GB di RAM e 8 GB di storage

I requisiti hardware minimi di Windows 11 rappresentano un ostacolo per i vecchi computer. Lo sviluppatore NTDEV ha quindi “ripulito” l’edizione Pro 22H2 per consentire l’installazione del sistema operativo su un numero maggiore di computer. Il risultato finale è Tiny11, una versione light che richiede solo 2 GB di RAM e 8 GB di storage.

Tiny11: Windows 11 Pro 22H2 per tutti

Per installare Windows 11 è necessario un computer con processore abbastanza recente, almeno 4 GB di RAM, 64 GB di storage, scheda compatibile con DirectX 12, TPM 2.0 e UEFI con Secure Boot. Esistono vari tool che eliminano il bloatware, ma solo dopo l’installazione. NTDEV ha effettuato la stessa operazione direttamente sull’immagine ISO originale, ottenendo Tiny11.

Questa versione light del sistema operativo richiede solo 2 GB di RAM e 8 GB di storage, ma soprattutto può essere installata anche su computer senza TPM 2.0 e Secure Boot. È possibile effettuare l’upgrade da Windows 10, ma diversi utenti hanno segnalato che l’operazione viene interrotta. La soluzione migliore è creare una ISO avviabile su pen drive USB con Rufus.

Come si può vedere nel video, ci sono diverse applicazioni Microsoft, tra cui Calcolatrice, Terminale, Store, Paint e Blocco note. Manca Microsoft Edge, ma può essere installato a parte. Se alcuni componenti hardware non vengono riconosciuti è sufficiente avviare Windows Update per scaricare i driver. Per ridurre lo spazio occupato è stato eliminato il Windows Component Store (WinSxS), quindi non è possibile installare le funzionalità opzionali.

Tiny11 non richiede un account Microsoft, ma solo un account locale. Ovviamente non è una versione pirata di Windows 11. L’utente deve inserire una product key originale per l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.