AtlasVPN prolunga la sua offerta Black Friday

AtlasVPN ha deciso di tenere ancora attiva la sua offerta dedicata al Black Friday. Sicuramente non per molto tempo, quindi è importante che ti sbrighi visto il prezzo particolarmente vantaggioso. Infatti, attivandola adesso ottieni l’85% di sconto 6 mesi gratis.

Si tratta di un’ottima occasione per mettere al sicuro i tuoi dati e la tua privacy. Con soli 1,45 euro al mese avrai 30 mesi di protezione assoluta da questa VPN particolarmente amata dagli utenti e dagli esperti di cybersecurity. Hai ancora pochissimo tempo per aggiudicartela a questo prezzo.

Disponibile per Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Fire TV, la sua app è semplice e intuitiva. Installandola sui tuoi dispositivi sarai subito al sicuro navigando online grazie alle sue impostazioni immediate ed essenziali, ma complete.

AtlasVPN: perché sceglierla per la tua sicurezza

Come mai dovresti scegliere AtlasVPN e non un’altra VPN? Il primo motivo è il prezzo. Nessun’altra soluzione con queste caratteristiche ti costerà così poco. Tra l’altro è conveniente, ma non rinuncia alla migliore tecnologia all’avanguardia per proteggere la tua privacy, i tuoi dati personali e i tuoi dettagli bancari. Infatti, il protocollo utilizzato da questo provider è WireGuard, il migliore attualmente disponibile.

Il secondo motivo riguarda le sue funzionalità. Incluso nella suite hai un potente Adblocker per dire addio ai fastidiosi annunci durante la navigazione online. È vero, le pubblicità sono fastidiose, tuttavia in alcuni casi sono anche sopportabili. Di contro però, non tutti gli annunci sono innocui. Alcuni nascondono pericolose truffe. Quindi meglio starci lontano.

Il terzo motivo è che la sua soluzione è per dispositivi illimitati. Ciò vuol dire che potrai installare AtlasVPN su tutti i tuoi device, senza alcun limite. Li proteggerà tutti contemporaneamente e sarai anche affiancato da un centro assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Quarto e ultimo motivo, la tua connessione risulterà ottimizzata nonostante le circostanze. Potrai navigare più velocemente e lo streaming, in 4K, sarà veloce e senza buffering. Avrai anche accesso a internet senza limitazioni né censure. Potrai goderti tutte le piattaforme streaming che vuoi da qualsiasi Paese.

Approfitta subito dell’offerta Black Friday ancora disponibile per AtlasVPN. Devi sbrigarti perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Attiva il Piano VPN di 2 anni e ottieni l’85% di sconto sul prezzo mensile e 6 mesi gratis in più.

