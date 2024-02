AtlasVPN PROMO: ora a soli 1,54 euro per due anni

AtlasVPN, attualmente in super promo, è una rete virtuale privata che consente all’utilizzatore di navigare in totale anonimato e in maniera super sicura. Infatti, oltre al tunnel criptato che viene creato non appena ci si connette alla VPN, tale soluzione è utile ad esempio anche per chi vuole vedere la sua Serie TV preferita e si trova lontano dall’Italia oppure per chi si trova in un Paese dove sono bloccati alcuni social.

Con una VPN, infatti, puoi risolvere tutti questi fastidiosi problemi.

Noi di Punto-Informatico.it, però, abbiamo deciso di renderti felice. Infatti, grazie al coupon code PRIVACY24 sarà possibile acquistare la VPN a soli 1,54 euro al mese per 24 mesi con 6 mesi gratuiti extra.

AtlasVPN PROMO: i dettagli

Atlas mette in comparazione in maniera molto chiara e sintetica alcune soluzioni alternative con dei prezzi superiori. Infatti, rispetto a CyberGhost, Hotspot Shield, ProtonVPN ed ExpressVPN, questa è la soluzione con il più alto rapporto qualità prezzo. Oltre però al canone low-cost che non supera i 2 euro al mese, questa soluzione ha tutte le maggiori caratteristiche dei suoi competitors.

Con questa Virtual Private Network, puoi, accedere senza inserire la password, connettere un numero illimitato di dispositivi simultaneamente, ricevere assistenza 24 ore su 24 da un team di esperti, accedere a server ultra veloci fino a 10 Gbps e molto altro ancora.

Tale software è disponibile in modalità multipiattaforma. Infatti, è compatibile con PC Windows, macOS, Linux e smartphone o tablet con sistema operativo Android o iOS. In alternativa, è possibile scaricare AtlasVPN dallo store della vostra AndroidTV o dallo Store di Amazon. Inoltre, puoi provare il piano biennale con la formula soddisfatti o rimborsati. Dopo i primi 30 giorni, infatti, puoi richiedere il rimborso completo per qualsiasi ragione.

