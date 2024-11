VPN e cybersecurity: una soluzione efficace per la privacy digitale

Un servizio VPN di livello premium che vanta anche una suite completa di prodotti per la cybersecurity. È quanto propone Surfshark, punto di riferimento nel settore VPN tanto in Italia quanto nel resto del mondo.

E a proposito di offerte, grazie alla promozione Black Friday è possibile attivare la VPN di Surfshark al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, più quattro mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta termina il 2 dicembre.

Per accedere alla promo del Black Friday, con sconti fino all’87%, occorre andare su questa pagina del sito ufficiale Surfshark.

Le offerte del Black Friday di Surfshark per VPN e cybersecurity

I piani messi a disposizione da Surfshark sono tre: Starter, One e One+. Il piano base è quello Starter, che include il servizio VPN, il blocco della pubblicità e dei tracker web, più un generatore di informazioni personali false e un generatore di e-mail fake. Il prezzo scontato è pari a 1,99 euro al mese per 24 mesi.

C’è poi Surfshark One, un bundle completo per la sicurezza informatica che include sia il servizio VPN sia un antivirus premium disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per quanto riguarda la protezione della propria identità quando si è connessi alla rete Internet, rispetto al piano Starter il pacchetto One aggiunge un monitoraggio in tempo reale su eventuali violazioni di e-mail, carte di credito e documenti d’identità, insieme a un report sulla sicurezza dei dati personali e uno strumento di ricerca privato. Con la promo in corso costa 2,49 euro al mese per i primi due anni.

Con Surfshark One+ si ottengono tutte le funzionalità del piano One più il servizio Incogni, uno dei tool più efficaci per la rimozione dei propri dati personali dal web. È in offerta al prezzo di 3,99 euro al mese per 24 mesi.

Maggiori dettagli sulla promozione Black Friday sono disponibili su questa pagina del sito Surfshark.