AtlasVPN: Sconto dell’86% su piano di 3 anni!

Navigare in rete sapendo di essere protetti da virus, malware e attacchi della Privacy, ci fa stare più tranquilli. AtlasVPN, leader del settore, lo sa bene. E per Natale ha deciso di regalare uno sconto sul piano di 3 anni!

Ciò vale anche per il mondo dei giochi, che durante le restrizioni sociali causa Covid degli ultimi 2 anni, hanno avvicinato molte persone. Intente a rendere meno amara la propria costrizione. E così, l'industria dei giochi ne ha beneficiato non poco.

Essa rappresenta non è solo un modo per intrattenersi per ore e ore, ma è anche un luogo in cui le persone possono connettersi, cosa altrimenti difficile da fare durante la pandemia. Da diversi anni, del resto, è possibile giocare connessi online con persone dall'altro capo del Mondo. Ma anche con amici e parenti.

Ciò però comporta anche un grave rischio: secondo i dati presentati dal team di AtlasVPN, 303.827 dispositivi di individui sono stati colpiti da malware e software indesiderato relativi ai giochi tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021.

Sconto VPNAtlas per giocare sereni

Anche i giochi per dispositivi mobili rappresentano una grave minaccia per i giocatori. Ben 50.644 utenti hanno tentato di scaricare 10.488 file unici camuffati da dieci giochi per dispositivi mobili più giocati, generando un totale di 332.570 rilevazioni.

Minecraft è stato di gran lunga il gioco più popolare sia su PC che su piattaforme mobili per i pericolosi distributori di app dietro cui nascondersi. Su PC, quasi 185 mila utenti sono stati colpiti da oltre 3 milioni di rilevamenti di malware. Il software indesiderato include file come adware, spyware e così via.

VPNAtlas sconto dell'86% su piani di 3 anni per giocare sereni

Ecco perché aderire alla promozione Piano di 3 anni al costo di $1.39/me, più 3 mesi in omaggio di AtlasVPN:

Possibilità di proteggere il proprio account con l'autenticazione a due fattori (2-FA) quando possibile Ottenimento di password complesse per account, con una diversa per ciascuno. In questo modo, anche se uno dei propri account venisse compromesso, il resto rimarrà inalterato

Ci sono poi accorgimenti che l'utente deve prendere in autonomia come usare piattaforme sicure come Steam, Apple App Store, Google Play o Amazon Appstore. Nonché fare attenzione alle campagne di phishing e ai giocatori sconosciuti. Infatti, potrebbe trattarsi di un hacker capace di rubare i nostri dati!