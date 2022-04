AtlasVPN: super sconto primaverile dell'81%

Quando si parla di Virtual Private Network, si fa riferimento a una tipologia di servizio sempre più diffusa e apprezzata.

Tali strumenti infatti, permettono di proteggere la privacy di chi naviga online, andando a costituire una sorta di “scudo” per proteggere una connessione. La possibilità di ottenere un IP diverso dal proprio poi, è un vantaggio che permette di accedere a contenuti altrimenti limitati sotto il punto di vista territoriale.

Non tutte le VPN sono però fruibili: affinché questa tecnologia sia in grado di funzionare perfettamente, sono necessari alcuni requisiti. Chi offre il servizio deve garantire standard di sicurezza elevati e un impatto minimo sulla banda della connessione.

In questo contesto, AtlasVPN risulta una soluzione alquanto apprezzata da molti utenti sparsi per il mondo, soprattutto in virtù del recente sconto primaverile con cui offre la propria VPN.

AtlasVPN e sconti primaverili: alta qualità a un prezzo record

Perché questa VPN risulta così ambita? I motivi in realtà sono molteplici.

Innanzitutto, con un singolo abbonamento è possibile utilizzare il servizio su un numero illimitato di dispositivi. Ciò significa piena copertura per tutti i dispositivi (siano essi Windows, macOS, iOS o Android) della famiglia.

Altra caratteristica valida è la presenza del sistema WireGuard. Questo permette di abbinare un livello di sicurezza elevato a un impatto minimo sotto il punto di vista prestazionale. Alla prova pratica, anche lo streaming in 4K non subisce rallentamenti dall’utilizzo di AtlasVPN.

Il blocco degli annunci pubblicitari integrato e la protezione e-mail, abbinati all’assistenza (attiva 24 ore su 24) rappresenta altri vantaggi legati al servizio.

Infine, come se non bastasse, AtlasVPN offre tutta la sua qualità a un prezzo scontato per celebrare la primavera. A dispetto dell’alta qualità offerta dalla VPN infatti, visto l’81% di sconto sulla sottoscrizione biennale, è possibile pagare la stessa solamente 2,05 dollari al mese, rispetto ai 10,99 dollari del prezzo di listino.

