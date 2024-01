AtlasVPN ti regala 2 anni + 6 mesi aggiuntivi a soli 1.54€

Proteggi la tua privacy con l’86% di sconto offerto da AtlasVPN per il suo piano biennale, che ti regala anche 6 mesi aggiuntivi completamente gratuiti al prezzo stracciato di 1.54€. Ti consente di collegare dispositivi senza alcun limite, nonché proteggerti con protocolli di cifratura all’avanguardia mentre navighi.

AtlasVPN: anonimato totale per la tua navigazione

AtlasVPN è uno dei migliori servizi attualmente in circolazione, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo, nonché all’alta velocità offerta dai suoi server che garantiscono anche la latenza più bassa possibile.

I vantaggi di Atlas VPN

Protezione di alto livello : Atlas blocca i siti web noti per ospitare contenuti dannosi come phishing, malware o siti che distribuiscono virus. Inoltre fa uso di protocolli avanzati, come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard.

: Atlas blocca i siti web noti per ospitare contenuti dannosi come phishing, malware o siti che distribuiscono virus. Inoltre fa uso di protocolli avanzati, come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard. Monitoraggio delle violazioni dei dati : la VPN setaccia la rete per accertarsi che i tuoi dati non siano stati interessati da violazioni online. In caso contrario ti avverte, in modo che tu possa intraprendere le azioni necessarie per proteggerti.

: la VPN setaccia la rete per accertarsi che i tuoi dati non siano stati interessati da violazioni online. In caso contrario ti avverte, in modo che tu possa intraprendere le azioni necessarie per proteggerti. Velocità fulminea : più di 1000 server ad alta velocità (10 Gbps) disponibili in tutto il mondo. Puoi scegliere il server ideale per te in base alla distanza, alla velocità di download e alla latenza.

: più di 1000 server ad alta velocità (10 Gbps) disponibili in tutto il mondo. Puoi scegliere il server ideale per te in base alla distanza, alla velocità di download e alla latenza. Piena compatibilità: funziona con la maggior parte degli ecosistemi (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV).

Atlas VPN mantiene private le tue informazioni reindirizzando la navigazione attraverso un tunnel crittografato sicuro, in modo che nessuno sia in grado di leggerla. Inoltre utilizza anche due ulteriori tipi di server (SafeSwap e MultiHop+) per irrobustire ulteriormente la protezione dei dati. Non manca un’assistenza disponibile 24/7.

Ultimo, ma non importante, puoi naturalmente anche accedere a contenuti bloccati su piattaforme che fanno uso di limiti geografici. Goditi i contenuti multimediali che più ti piacciono e approfitta dello sconto dell’86% per acquistare il piano a un prezzo veramente basso.