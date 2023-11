ATP Finals 2023: come vedere Alcaraz-Medvedev in streaming oggi all'estero

Oggi pomeriggio a Torino, dalle 14:30, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev si affronteranno nel match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi delle ATP Finals 2023. L’incontro tra il campione di Wimbledon e il numero 3 del mondo sarà trasmesso in TV in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. Inoltre, la partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Se abiti all’estero o ti trovi attualmente in vacanza, l’unico modo per vedere Alcaraz-Medvedev in streaming oggi è l’utilizzo di una VPN come NordVPN. Puoi infatti sfruttare la sua connessione privata per aggirare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete e goderti così l’incontro in diretta senza le buffering né fastidiose interruzioni.

Come vedere Alcaraz-Medvedev in streaming all’estero con NordVPN e NOW insieme

La soluzione migliore per vedere l’incontro dell ATP Finals 2023 Alcaraz-Medvedev in streaming all’estero è l’unione di due servizi quali NordVPN e NOW. Non è un mistero che la piattaforma streaming inglese offra la programmazione più ricca per gli appassionati di tennis e, più in generale, di sport, di gran lunga superiore rispetto a quella proposta dalla Rai.

Oggi, grazie alla speciale promozione attiva su NOW, puoi attivare il pass Sport a soli 9,99€ al mese per 12 mesi invece di 14,99€. Incluso nel piano Sport i migliori tornei di tennis, incluse le ATP Finals, i Mondiali di Formula 1 e MotoGP, il grande basket, tutta la Serie B e Serie C, tre incontri a turno di Serie A e le coppe europee UEFA.

E non è tutto, perché il Black Friday è arrivato anche in casa NordVPN. Il servizio numero uno nel panorama delle VPN offre uno sconto fino al 65% sul piano di due anni, con prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€. In più, usufrurai di 3 mesi di servizio extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.