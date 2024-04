ATP Madrid, Musetti-Seyboth Wild: come vederla in streaming

Oggi, venerdì 26 aprile, alle ore 11:00 Lorenzo Musetti affronterà Seyboth Wild nella sfida valida per il secondo turno dell’ATP Madrid. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW.

Come vedere Musetti-Seyboth Wild in streaming (ATP Madrid)

È la prima volta che i due si incontrano in un torneo ATP. I due si erano affrontati l’ultima volta nel circuito Junior nel 2018, nella finale dello US Open, con il tennista brasiliano che ebbe la meglio al terzo set con il punteggio finale di 6-1, 2-6, 6-2.

Thiago Seyboth Wild ha due anni in più rispetto a Lorenzo Musetti e al momento vanta un unico titolo nel circuito professionistico (contro i due conquistati dall’azzurro). Attuale numero 63 del ranking ATP, quest’anno vanta un record di 8 vittorie e 11 sconfitte, andamento tutto sommato simile rispetto a quello del carrarino (9 successi e 12 ko).

