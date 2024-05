ATP Roma, Napolitano-Berrettini: come vederla in streaming

Mercoledì 8 maggio il derby azzurro Napolitano-Berrettini aprirà il primo turno dell’ATP Roma, il torneo di tennis più importante dell’anno in Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW.

Per vedere la sfida tra Stefano Napolitano e Matteo Berrettini il modo più conveniente è sottoscrivere i due mesi di prova del pass Sport di NOW a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, scegliendo al termine se rinnovare o meno. In alternativa è possibile scegliere anche la sottoscrizione annuale a 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro, con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi.

ATP Roma, Napolitano-Berrettini in streaming su NOW

L’incontro degli Internazionali di Roma tra Napolitano e Berrettini avrà inizio non prima delle ore 10:00. Chi vincerà il primo derby tutto italiano (l’altro vedrà di fronte Gigante e Zeppieri) guadagnerà l’accesso al secondo turno contro il francese Hugo Humbert. In caso di ulteriore vittoria, al terzo turno potrebbe esserci la sfida contro il cileno Jarry, anche se non è da escludere un altro derby azzurro (stavolta con Arnaldi co-protagonista).

NOW trasmetterà in streaming l’intero Masters 1000 di Roma, per cui gli appassionati di tennis potranno godersi dieci giorni di spettacolo godurioso con protagonisti tanti altri italiani. Sempre nella giornata di mercoledì, ad esempio, scenderanno in campo anche Luca Nardi (opposto al tedesco Altmaier), Luciano Darderi (contro il canadese Shapovalov), Fabio Fognini (che se la vedrà con il britannico Evans), Lorenzo Sonego (vs il serbo Lajovic), Andrea Vavassori (contro l’altro tedesco Koepfer) e Matteo Arnaldi (opposto al ceco Machac).

