Formula 1, GP Imola: come vederlo in streaming

Questo weekend la Formula 1 è a Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Come vedere il GP Imola di Formula 1 in streaming

Oltre al GP dell'Emilia Romagna, il pass include tutti i weekend di gara di Formula 1 e MotoGP, per la gioia degli amanti del motorsport. Di fatto offre l'intera programmazione sportiva di Sky, in diretta e on demand, inclusi gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Parigi di quest'estate.

Dopo le prime prove libere di ieri, che hanno visto Charles Leclerc su Ferrari segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni, c’è grande attesa da parte degli appassionati per le qualifiche ufficiali. L’appuntamento con la pole position è fissato per oggi alle ore 16:00: sarà lotta Ferrari-Mclaren per la prima fila, oppure la notte avrà portato consiglio in casa Red Bull dopo le disastrose FP1 e FP2 di ieri? Staremo a vedere.

Il Gran Premio di domenica prenderà il via invece alle ore 15:00. Fin qui è stata la Mclaren a mostrare il passo gara migliore con Oscar Piastri, autore di dieci giri consecutivi con le Hard impressionanti. Ottimo anche il passo di Leclerc con le medie, primo con questa mescola davanti all’altro pilota Mclaren Lando Norris, reduce dal suo primo successo in carriera in F1 dopo la conquista del Gran Premio di Miami.

