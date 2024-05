Catanzaro - Brescia: dove vederla in streaming (Play Off Serie B)

I Play Off della Serie B entrano nel vivo: questa sera, a partire dalle 20.30, è in programma la sfida tra Catanzaro e Brescia. Il match deciderà la quarta semifinalista dei Play Off che andrà a giocarsi, assieme a Cremonese, Venezia e Palermo, la promozione in Serie A.

Catanzaro – Brescia sarà trasmessa in diretta streaming su NOW. Per seguire il match, quindi, è sufficiente attivare il Pass Sport, in modo da accedere a tutta l’offerta sportiva della piattaforma di streaming di Sky (che include 3 partite di Serie A per turno, la Champions, la Formula 1 e molto altro ancora).

Il Pass Sport di NOW è disponibile in due versioni, a partire da 14,99 euro al mese. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto, in modo da raggiungere subito il sito ufficiale di NOW.

Catanzaro – Brescia è su NOW: come vederla in streaming

L’appuntamento per la nuova sfida dei Play Off di Serie B è in programma oggi, 18 maggio, a partire dalle 20.30. Il match è molto atteso e permetterà di definire quella che sarà l’ultima semifinalista. Per vedere Catanzaro – Brescia è sufficiente attivare il Pass Sport di NOW. Questo Pass è disponibile in due versioni:

24,99 euro al mese con la possibilità di sfruttare la promozione in corso che riduce il costo a 14,99 euro al mese per 2 mesi

14,99 euro al mese per i primi 12 mesi (con permanenza minima di 12 mesi)

Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Una volta attivato il Pass, inoltre, sarà possibile accedere subito a tutti i contenuti inclusi, senza nessun tempo di attesa. Da notare che NOW propone anche i Pass Cinema ed Entertainment, disponibili a partire da 6,99 euro al mese, oltre all’opzione Premium che, tra i vantaggi inclusi, consente anche 2 visioni in contemporanea. Gli utenti possono attivare combinazioni dei vari Pass per accedere a NOW in modo completi.