Attacchi DDoS di NoName057(16) contro siti olimpici

Il gruppo russo NoName057(16) ha colpito quattro siti legali alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il sito di un ristorante a Cortina e il sito dell'ANAS.
Dopo aver colpito principalmente i siti di alcune pubbliche amministrazioni, i russi del gruppo NoName057(16) hanno preso di mira quattro siti correlati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Quasi certamente gli attacchi aumenteranno nelle prossime ore. Gli esperti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e della Polizia Postale sono già al lavoro per evitare l’interruzione dei servizi più importanti.

Attacchi DDoS contro siti olimpici

I cybercriminali russi hanno ovviamente rivendicato i nuovi attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) sul canale Telegram ufficiale. Nel messaggio scrivono che questa volta gli obiettivi non sono ordinari. I nuovi bersagli sono infatti siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Si tratta dei siti della squadra olimpica tedesca, della confederazione sportiva olimpica tedesca, del comitato olimpico australiano e della squadra olimpica finlandese. Lo scopo dell’attacco DDoS è saturare le risorse dei server con accessi ripetuti fino a causare il crash del sito. Durano pochi secondi o minuti, ma sono comunque fastidiosi. Probabilmente non sono state utilizzate le adeguate protezioni anti DDoS.

Dopo un hotel a quattro stelle di Cortina, il gruppo NoName057(16) ha colpito anche il ristorante Tivoli nella nota località. In questo momento, l’accesso è lento o viene mostrato un errore di connessione. I cybercriminali scrivono che non hanno dimenticato l’Italia. Hanno infatti colpito il sito dell’ANAS.

Non mancano ovviamente i soliti riferimenti alla russofobia dell’Italia e all’operazione Eastwood di metà luglio 2025. Con l’inizio dei giochi olimpici invernali si prevede un deciso aumento degli attacchi informatici. Gli esperti della Polizia Postale e dell’ACN sono pronti ad intervenire per individuare e bloccare eventuali minacce.

Fonte: Red Hot Cyber

6 feb 2026

Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 feb 2026
