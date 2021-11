Attacco al Comune di Torino: cosa è successo

Lunedì nero per il Comune di Torino, la cui infrastruttura informatica è stata colpita da un attacco. A confermare che lo stop all'erogazione di alcuni servizi è conseguenza di un'azione malevola è la stessa amministrazione locale, attraverso un breve comunicato comparso sulle pagine del portale ufficiale.

La Città di Torino comunica che, a causa di un probabile attacco hacker al proprio sistema informativo, è stata sospesa questa mattina l'attività di alcuni servizi, tra cui quelli anagrafici.

Comune di Torino: confermato l'attacco

Non è dato a sapere chi siano i responsabili, né se oltre ai disagi causati ai cittadini ci siano ripercussioni di altro tipo. Per ora è stato reso noto che i tecnici sono al lavoro al fine di ripristinare nel minor tempo possibile una situazione di normalità.

I tecnici della Città e del Csi Piemonte sono al lavoro per ripristinare il funzionamento corretto del sistema e, al più presto, consentire a uffici e sportelli di operare in sicurezza.

Disservizi operativi sui sistemi informatici della Città

Il sistema informatico della Città di Torino è attualmente bloccato per consentire di far fronte ad un attacco in corso. Seguiranno aggiornamenti. — Città di Torino (@twitorino) November 15, 2021

Stando a quanto riporta la stampa locale, i dipendenti del Comune di Torino sono stati invitati a non accedere alle proprie caselle di posta elettronica né ad altre interfacce online, almeno finché non sarà chiaro cosa è accaduto, così da scongiurare ulteriori problemi. Impossibile per ora stabilire con certezza se si è trattato di un attacco di tipo ransomware, ipotesi sostenuta da più parti e in ogni caso da non escludere.

Dal capoluogo piemontese promettono la condivisione di ulteriori dettagli in merito alla vicenda, li riporteremo in questo articolo non appena disponibili.