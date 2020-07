Sotto attacco il sito istituzionale di ENAC. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo il portale ufficiale dell’ente risulta accessibile, ma ancora senza alcun contenuto. Una situazione che va avanti ormai da qualche giorno senza mostrare segni di ripresa.

ENAC: attacco al sito, ormai offline da giorni

“Sito in manutenzione”, questo il messaggio che compare sulla homepage: “Il sito dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è attualmente in manutenzione, ci scusiamo per il disagio”.

A parlare di attacco è stato per primo il profilo ufficiale Twitter di ENAC con un post condiviso nella serata di domenica 12 luglio in risposta a una lamentela dell’economista Cottarelli.

Ci scusiamo per il mancato funzionamento del sito attualmente in manutenzione per motivi legati ad un attacco hacker.

L’ENAC desidera precisare che si tratta di misure sanitarie e non di carattere aeronautico, quindi disposte dalle competenti autorità sanitarie. Ci scusiamo per il mancato funzionamento del sito attualmente in manutenzione per motivi legati ad un attacco hacker. — ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (@EnacGov) July 12, 2020

Stando a quanto emerso finora non sembra essersi verificato un furto di dati. Non è da escludere l’ipotesi che si tratti dell’azione di un ransomware.

Colpendo proprio il sito ENAC gli autori dell’operazione hanno messo in ginocchio una risorsa importante, soprattutto nel momento in cui dopo il lockdown stanno riprendendo i voli da e verso l’Italia. Questo il commento di Mariana Pereira, Director of Email Security Products di Darktrace, sulla base delle informazioni al momento disponibili.